Москвичей предупредили о возможных ограничениях на станциях метро до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пятницу, 23 сентября, возможно, увеличится поток пассажиров на центральных станциях Московского метрополитена. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



В департаменте предупредили, что из-за сильного потока людей могут быть точечные ограничения в работе входов и выходов на некоторых станциях. В подобные моменты нужно следовать указаниям специалистов и соблюдать правила в метро, заключили в ведомстве.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что больше половины пользователей каршеринга – это люди, у которых есть своя машина. Он привел статистику, согласно которой каждой машиной каршеринга в день пользуются от пяти до семи человек.

В Дептрансе рассказали, что в Москве заработала бесплатная наземная пересадка между станциями "Каховская" Большой кольцевой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Она будет работать в дополнение к существующей. Пересадка необходима для более свободного перехода.