Движение по Большой кольцевой линии метро запустят в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В 2021 году будут достроены девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, а в целом линию намерены запустить до конца 2022 года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью "Строительной газете".
По его словам, БКЛ является главным проектом метростроения.
"Уже сегодня 12 станций второго метрокольца принимают пассажиров, еще 9 будут достроены до конца года, остальные введем в 2022-м", – рассказал заммэра.
Он также отметил важность БКЛ для всей транспортной системы Москвы, обратив внимание, что в перспективе на БКЛ может появиться свыше 20 пересадок на станции радиальных веток, остановочные платформы МЦК и станции МЦД.
Кроме того, Бочкарев также рассказал, что всего в течение 2021–2023 годов предусмотрен ввод в эксплуатацию свыше 58 километров линий метрополитена и 24 станций в разных районах столицы.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что специалисты начали строительство последнего двухпутного тоннеля на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро.
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