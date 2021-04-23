Движение по Большой кольцевой линии метро запустят в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2021 году будут достроены девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, а в целом линию намерены запустить до конца 2022 года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью "Строительной газете".

По его словам, БКЛ является главным проектом метростроения.

"Уже сегодня 12 станций второго метрокольца принимают пассажиров, еще 9 будут достроены до конца года, остальные введем в 2022-м", – рассказал заммэра.

Он также отметил важность БКЛ для всей транспортной системы Москвы, обратив внимание, что в перспективе на БКЛ может появиться свыше 20 пересадок на станции радиальных веток, остановочные платформы МЦК и станции МЦД.

Кроме того, Бочкарев также рассказал, что всего в течение 2021–2023 годов предусмотрен ввод в эксплуатацию свыше 58 километров линий метрополитена и 24 станций в разных районах столицы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что специалисты начали строительство последнего двухпутного тоннеля на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро.