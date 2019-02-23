Движение по Среднему Кисловскому переулку частично восстановлено после перекрытия из-за пожара в здании Московской консерватории имени Чайковского, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.
На месте работали оперативные службы. Водителям советовали объезжать этот участок.
Пожар произошел на третьем этаже четырехэтажной пристройки по адресу: Средний Кисловский переулок, дом 4. Постройка находилась на реконструкции. Возгоранию присвоили второй ранг сложности, его площадь составила 30 квадратных метров. Никто не пострадал.
Пожар потушили. По информации экстренных служб, предварительная причина ЧП – нарушение техники пожарной безопасности при проведении ремонтных работ. В пресс-службе Минкультуры уточнили, что отменять концерты из-за инцидента не планируется.
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