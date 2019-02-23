Движение в Среднем Кисловском переулке перекрыто после пожара

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Движение в Среднем Кисловском переулке перекрыто из-за пожара в здании консерватории имени Чайковского, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter. Водителям рекомендуют объезжать участок.

"В Среднем Кисловском переулке перекрыто движение из-за возгорания здания. Работают оперативные службы. Объезжайте", – говорится в сообщении.

Консерватория находится по адресу: Средний Кисловский переулок, дом 4. Огонь полыхал на третьем этаже четырехэтажной пристройки, которая находилась на реконструкции. Пожару присвоили второй ранг сложности, на тушение направили 30 пожарных расчетов. Возгорание локализовали на площади 30 квадратных метров. Никто не пострадал.

Пожар ликвидирован. По информации экстренных служб, предварительная причина ЧП – нарушение техники пожарной безопасности при проведении ремонтных работ. В пресс-службе Минкультуры заявили, что инцидент не повлияет на работу учреждения, отменять концерты не планируется.