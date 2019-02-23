Движение в Среднем Кисловском переулке перекрыто после пожара

Движение в Среднем Кисловском переулке перекрыто из-за пожара в здании консерватории имени Чайковского, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter. Водителям рекомендуют объезжать участок.
"В Среднем Кисловском переулке перекрыто движение из-за возгорания здания. Работают оперативные службы. Объезжайте", – говорится в сообщении.
Консерватория находится по адресу: Средний Кисловский переулок, дом 4. Огонь полыхал на третьем этаже четырехэтажной пристройки, которая находилась на реконструкции. Пожару присвоили второй ранг сложности, на тушение направили 30 пожарных расчетов. Возгорание локализовали на площади 30 квадратных метров. Никто не пострадал.
Пожар ликвидирован. По информации экстренных служб, предварительная причина ЧП – нарушение техники пожарной безопасности при проведении ремонтных работ. В пресс-службе Минкультуры заявили, что инцидент не повлияет на работу учреждения, отменять концерты не планируется.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.