Москвичи смогут оплатить все виды городского транспорта в одном приложении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Услуги всех видов столичного транспорта в будущем можно будет оплатить через единое мобильное приложение. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В будущем город будет предоставлять мобильность как услугу", − отметил ведущий бизнес-аналитик IT-департамента ГБУ "Мостранспроект" Антон Пахомов на встрече с московскими школьниками в рамках проекта "Школа умного города". По его словам, "это значит, что жители Москвы смогут совершать сквозные поездки: сначала на велосипеде до остановки, затем воспользоваться каршерингом, а после с кем-то разделить поездку на такси". Пахомов пояснил, что оплатить все эти виды транспорта можно будет в едином мобильном приложении.

Помимо этого, эксперт рассказал юным москвичам о разработке автоматизированной карты КСОДД, которая содержит все данные о дороге, включая характер разметки, расстояние до бордюров, расположение пешеходных переходов, парковок и деревьев. Такая система необходима для развития в столице беспилотного транспорта, уточнил аналитик. "Первые результаты показывают, что КСОДД снижает ДТП на 60% и увеличивает среднюю скорость на дорогах Москвы на 15%", − сообщил Пахомов.

Ранее проект "Московский электробус" признали лучшим решением в области пассажирского транспорта. Он стал победителем в соответствующей номинации в рамках форума выставки "Транспортная неделя". В Мосгортрансе назвали запуск электробусов знаковым событием для всей транспортной отрасли столицы и началом нового этапа в истории экологически чистого транспорта.

В сентябре 2018 года первые электробусы вышли на маршрут № 73, который протянулся от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирево. Сейчас по этой линии курсируют 18 автобусов на электрической тяге, и в дальнейшем их число планируют увеличить.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!