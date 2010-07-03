Движение на юге Москвы ограничат из-за инженерных работ

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Столичные водители не смогут проехать по участку 3-го Автозаводского проезда с 26 апреля по 25 мая. Движение ограничат из-за инженерных работ, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

В районе владения 19, строение 32 для машин будет открыта только одна полоса. Там же обустроят временные уширения.

Ранее сообщалось, что движение в районе станции метро "Бауманская" ограничат по случаю Пасхи. Полное перекрытие будет действовать на участке улицы Нижняя Красносельская – от Спартаковской до Елоховского проезда и в Елоховском проезде.