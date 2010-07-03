Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Трасса следования автобусов маршрута № 724 изменится на юге Москвы с 23 марта, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".
Автобусы курсируют по маршруту от Нагатинского затона до Кленового бульвара. При движении от Кленового бульвара после остановки "Кинотеатр "Орбита" они будут ехать направо, на улицу Судостроительная, а затем – на проспект Андропова.
На Судостроительной улице после поворота появится дополнительная остановка "Метро "Коломенская", совмещенная с остановкой автобусов № 670 и 670к.
С 15 марта поменялся режим работы остановок для автобусов четырех маршрутов. В режим "по требованию" перевели остановки "Канал имени Москвы" и "Клуб имени Чкалова" для автобуса №248 по Волоколамскому шоссе в обоих направлениях. Это же касается остановки "Улица Авиаконструктора Сухого" для автобусов № 84, 101, 207 на улице Авиаконструктора Сухого в обоих направлениях.
С 16 марта автобусы маршрута №134 на северо-востоке города работают по другому графику. Первый автобус отправляется от Юрловского проезда в 5:12 вместо 5:16, а от метро "Ботанический сад" – в 5:24, вместо 5:28.
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