Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Трасса следования автобусов маршрута № 724 изменится на юге Москвы с 23 марта, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

Автобусы курсируют по маршруту от Нагатинского затона до Кленового бульвара. При движении от Кленового бульвара после остановки "Кинотеатр "Орбита" они будут ехать направо, на улицу Судостроительная, а затем – на проспект Андропова.

На Судостроительной улице после поворота появится дополнительная остановка "Метро "Коломенская", совмещенная с остановкой автобусов № 670 и 670к.

С 15 марта поменялся режим работы остановок для автобусов четырех маршрутов. В режим "по требованию" перевели остановки "Канал имени Москвы" и "Клуб имени Чкалова" для автобуса №248 по Волоколамскому шоссе в обоих направлениях. Это же касается остановки "Улица Авиаконструктора Сухого" для автобусов № 84, 101, 207 на улице Авиаконструктора Сухого в обоих направлениях.

С 16 марта автобусы маршрута №134 на северо-востоке города работают по другому графику. Первый автобус отправляется от Юрловского проезда в 5:12 вместо 5:16, а от метро "Ботанический сад" – в 5:24, вместо 5:28.