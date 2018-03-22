Билеты "Единый" с дизайном к открытию трех новых станций появились в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Тематические проездные билеты "Единый" появились в кассах столичной подземки. Их дизайн посвящен открытию трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии.

На проездных изображены платформа, вход в вестибюль и линия метро, а также указаны названия новых станций – "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Всего выпустили по 50 тысяч экземпляров каждого из трех билетов. Проездной рассчитан на две поездки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сразу три новые станции метро открылись для пассажиров 22 марта. "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" входят в состав второго пускового участка Люблинско-Дмитровской линии.

Предполагается, что станциями каждый день будут пользоваться примерно 150 тысяч человек. Это поможет разгрузить на 20−30% станцию "Петровско-Разумовская" и на 40% − станцию МЦК Окружная.

Метро в шаговой доступности получили жители Бескудниковского района. Также улучшилась транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино. По словам властей, в 2021−2022 годах Люблинско-Дмитровскую линию могут провести до поселка Северный. На новом участке появятся станции "Лианозово" и "Улица 800-летия Москвы".

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