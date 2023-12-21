Россия и Куба могут увеличить число прямых рейсов

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Россия и Куба планируют увеличить количество прямых рейсов. Об этом заявил кубинский посол в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья, передает ТАСС.

По его словам, на это есть планы. Кроме того, растет туризм, вследствие чего в следующем году ожидается увеличение числа авиарейсов, добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал призвал восстановить прямое авиасообщение между Москвой и Катманду, которое было прекращено в 2004 году. Он добавил, что со стороны Непала проблем в этом вопросе нет. С его слов, республика готова принимать самолеты РФ, в отличие от некоторых западных стран.

Также в октябре текущего года Ангола и РФ обсуждали возможность запуска прямого авиарейса между Москвой и Луандой. Со слов посла РФ в Анголе Владимира Тарарова, он уже начал вести переговоры с местной стороной.

Тараров сказал, что разговаривал с руководством ангольской авиакомпании TAAG и Росавиацией и предложил им провести встречу, чтобы просчитать экономические вопросы.

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