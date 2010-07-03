Минтранс планирует создать систему мониторинга автобусных перевозок

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Минтранс планирует в 2020 году создать единую федеральную систему мониторинга и контроля автобусных междугородних перевозок пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

"К концу 2020 года будет создана единая федеральная система мониторинга и контроля автобусных междугородних перевозок пассажиров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже проведен пилотный проект с ее использованием на территории Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов.

Ранее Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2020 года утвердить государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения до 2030 года.

Также президент поручил до 1 февраля 2020 года принять меры по информированию водителей о дорожных камерах и не штрафовать их за нарушения неверно установленными приборами.