Минмособлимущество передало восемь автобусов подмосковным школам

Фото: ТАСС/Перечицкий Андрей

Подмосковные школы подучили восемь автобусов для перевозки детей на занятия и обратно. Автобусы передало школам министерство имущественных отношений Московской области, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Автобусы получили школы в селах Теряево (Волоколамский район), Непецино (Коломенский городской округ), Рогачево (Дмитровский район), в местечке Данки (Серпуховской район), в поселок Астапово (городской округ Луховицы) и поселок Старый городок (Одинцовский район), кадетская школа в селе Усадище (Воскресенский район) и гимназия села Микулино (Лотошинский район).

Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев сообщил, что транспорт передали в школы для доставки детей на занятия и обратно. Автобусы способны вместить 20-30 человек.