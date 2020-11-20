Дептранс призвал водителей сменить резину после смертельного ДТП в Москве

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно

Столичный департамент транспорта призвал водителей сменить резину после смертельной аварии на севере Москвы.

"Пожалуйста, смените резину", – говорится в сообщении в Telegram Дептранса.

ДТП произошло ночью 20 ноября на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе. Автомобиль ВАЗ на летней резине проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

После этого он столкнулся с автобусом частного перевозчика, который ехал без пассажиров в парк. В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей не выезжать на дороги на летней резине из-за гололедицы.