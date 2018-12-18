Заторы в столице достигли максимальных значений

Заторы на столичных дорогах достигли 10 баллов, передает телеканал Москва 24 со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Также стало известно, что перед Новым годом количество машин на дорогах столицы увеличилось на 5%, уточняет ТАСС. Из-за этого загруженность трасс даже в дневное время составляет не меньше шести–семи баллов.
В ЦОДД подчеркнули, что пиковые заторы приходятся именно на предпраздничный период. Чтобы рассчитать точное время в пути автомобилистам посоветовали пересесть на общественный транспорт и не водить собственные машины до конца декабря.
Если поездки на личном авто избежать нельзя, ее, по словам экспертов, лучше совершать после 21:00, в так называемые внепиковые часы. "По прогнозам, основной пик загруженности придется на 24-28 декабря", – добавили в центре.
Снижение машин на магистралях станет заметно к вечеру 30 декабря. В последний день уходящего года на дорогах в целом будет свободно. Впрочем, не исключены локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.
Отмечается, что на загруженность дорог в конце месяца повлияют перекрытия в центре, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут в Москву на праздники. Помимо этого, на аварийность могут негативно влиять снег и гололедица.
Ранее столичный Дептранс сообщил о готовности автобусов и троллейбусов к морозам. Весь транспорт проходит техосмотр перед выходом в рейс.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.