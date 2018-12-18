Заторы в столице достигли максимальных значений

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Заторы на столичных дорогах достигли 10 баллов, передает телеканал Москва 24 со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Также стало известно, что перед Новым годом количество машин на дорогах столицы увеличилось на 5%, уточняет ТАСС. Из-за этого загруженность трасс даже в дневное время составляет не меньше шести–семи баллов.

В ЦОДД подчеркнули, что пиковые заторы приходятся именно на предпраздничный период. Чтобы рассчитать точное время в пути автомобилистам посоветовали пересесть на общественный транспорт и не водить собственные машины до конца декабря.

Если поездки на личном авто избежать нельзя, ее, по словам экспертов, лучше совершать после 21:00, в так называемые внепиковые часы. "По прогнозам, основной пик загруженности придется на 24-28 декабря", – добавили в центре.

Снижение машин на магистралях станет заметно к вечеру 30 декабря. В последний день уходящего года на дорогах в целом будет свободно. Впрочем, не исключены локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

Отмечается, что на загруженность дорог в конце месяца повлияют перекрытия в центре, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут в Москву на праздники. Помимо этого, на аварийность могут негативно влиять снег и гололедица.

Ранее столичный Дептранс сообщил о готовности автобусов и троллейбусов к морозам. Весь транспорт проходит техосмотр перед выходом в рейс.

