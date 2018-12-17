"Новогодние" заторы осложнят дорожное движение в Москве

В Москве начинаются новогодние заторы

Уже с сегодняшнего дня проехать по Москве будет непросто из-за традиционных предновогодних заторов. Как считают в ЦОДД, в предновогодние дни автомобилей на дорогах станет значительно больше, так как в столицу за подарками приедут покупатели и из других регионов.

По оценке экспертов, в среднем в такие дни по городу колесит более 3,5 миллионов машин в сутки. Самой напряженной станет вся следующая неделя. Начиная с вечера воскресенья, 30 декабря, дороги в Москве будут намного свободнее. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.