В Шереметьево прокомментировали инцидент на строительстве взлетно-посадочной полосы

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Представители столичного аэропорта Шереметьево заявили, что выполняют обязательства перед подрядчиком, который занят строительством первой площадки взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В настоящее время ситуация на строительной площадке взлетно-посадочной полосы 1 (ВПП-1) находится под полным контролем руководства аэропорта и подрядчика по реконструкции ВПП-1 компании "Энергострой". АО "МАШ" в качестве заказчика строительства полностью и в срок выполняет все взятые на себя обязательства", – сообщили в пресс-службе авиагавани.

Вместе с тем в Шереметьево заявили, что ранее произошедший на строительной площадке инцидент является внутренним делом компании-подрядчика.

Ранее в СМИ сообщалось, что порядка 100 рабочих на строительстве взлетно-посадочной полосы потребовали выплатить им деньги, обещанные за сверхурочную работу.

В аэропорту также подчеркнули, что АО "МАШ" со своей стороны обеспечивает режимные требования и безопасность на своей территории.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево с 15 июля откроется межтерминальный переход. Об этом рассказали представители авиаузла.

