Аккредитованные на ЧМ-2018 такси не допускали нарушений во время турнира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Аккредитованные на чемпионат мира по футболу столичные такси не допускали нарушения во время проведения турнира. Об этом сообщил замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

"Около пяти тысяч таксистов, которые были аккредитованы для работы на чемпионате, со своей задачей справились. Они обслуживали достаточно качественно и системно. Ни одного нарушения среди аккредитованных таксистов за время чемпионата мира зафиксировано не было", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Нарушения во время ЧМ-2018 допускали водители неакредитованных такси. Пронин отметил, что в настоящий момент по этим ситуациям проводится проверка со стороны правительства Москвы и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что столичные власти проверят случаи завышения цен таксистами во время ЧМ-2018. Отмечалось, что по всем случаям работают контрольные органы. Если факты завышения подтвердятся, нарушителям привлекут к административной ответственности.

Гостей ЧМ-2018 в столице перевозили почти пять тысяч автомобилей от 33-х компаний такси. Для машин был установлен специальный стандарт. Они были не старше четырех лет, желтого или белого цветов, с опознавательными знаками и соответствующим регистрационным знаком.