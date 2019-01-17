Более 5 тыс макетов поездов "Иволга" выиграли посетители павильона МЦД

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Более пяти тысяч макетов поездов "Иволга" выиграли участники викторины на знание проекта, которая проходила в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД), передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Пройти викторину может любой желающий в зоне "Живое общение" после осмотра экспозиции.

"Если наши гости правильно отвечают на все вопросы, то получают макет поезда "Иволга", который могут унести домой. Викторина пользуется небывалым спросом – за все время работы павильона посетители выиграли более 5 тысяч макетов", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, павильон посетили более 10 тысяч человек с момента его открытия 21 декабря 2018 года. Павильон можно посетить каждый день – с 9:00 до 21:00.

Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск") запланирован на конец 2019 – начало 2020 года. МЦД будет работать, как метро, – с 5:30 до 1:00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка".