Станции метро "ЦСКА", "Петровский парк" и "Ховрино" закрыты 16 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Станции московского метрополитена "ЦСКА", "Петровский парк" и "Ховрино" закрыты для пассажиров в воскресенье, 16 декабря.

"ЦСКА" и "Петровский парк" закрыли из-за подготовки к открытию станции Большой кольцевой линии "Савеловская". "Ховрино" не работает из-за подключения к Замоскворецкой линии станции "Беломорская".

Пуск станции "Савеловская" планируется до конца года, основные работы по строительству уже завершены. Она расположится под площадью Савеловского Вокзала и Третьим транспортным кольцом. Станция расположится на глубине в 65 метров, что сделает ее одной из самых глубоких в столице.

Станция "Беломорская" расположится между "Речным вокзалом" и "Ховрино", она будет перевозить до 150 тысяч человек в сутки. В интерьер станции включат Соловецкий монастырь, ансамбль Кижи, северные пейзажи и другие достопримечательности Беломорского района.

На время закрытия станций пустят автобусные экспресс-маршруты от "Полежаевской" до "Динамо". Станции возобновят работу в понедельник, 17 декабря, в 05:30.

