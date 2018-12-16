Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16 декабря, 10:05

Станции метро "ЦСКА", "Петровский парк" и "Ховрино" закрыты 16 декабря

транспорт метро

16 декабря, 10:05

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Станции московского метрополитена "ЦСКА", "Петровский парк" и "Ховрино" закрыты для пассажиров в воскресенье, 16 декабря.

"ЦСКА" и "Петровский парк" закрыли из-за подготовки к открытию станции Большой кольцевой линии "Савеловская". "Ховрино" не работает из-за подключения к Замоскворецкой линии станции "Беломорская".

Пуск станции "Савеловская" планируется до конца года, основные работы по строительству уже завершены. Она расположится под площадью Савеловского Вокзала и Третьим транспортным кольцом. Станция расположится на глубине в 65 метров, что сделает ее одной из самых глубоких в столице.

Станция "Беломорская" расположится между "Речным вокзалом" и "Ховрино", она будет перевозить до 150 тысяч человек в сутки. В интерьер станции включат Соловецкий монастырь, ансамбль Кижи, северные пейзажи и другие достопримечательности Беломорского района.

На время закрытия станций пустят автобусные экспресс-маршруты от "Полежаевской" до "Динамо". Станции возобновят работу в понедельник, 17 декабря, в 05:30.

Станции БКЛ "ЦСКА" и "Петровский парк" закроют в воскресенье

транспорт метро

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика