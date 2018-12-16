Станции метро "ЦСКА", "Петровский парк" и "Ховрино" закрыты 16 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Станции московского метрополитена "ЦСКА", "Петровский парк" и "Ховрино" закрыты для пассажиров в воскресенье, 16 декабря.
"ЦСКА" и "Петровский парк" закрыли из-за подготовки к открытию станции Большой кольцевой линии "Савеловская". "Ховрино" не работает из-за подключения к Замоскворецкой линии станции "Беломорская".
Пуск станции "Савеловская" планируется до конца года, основные работы по строительству уже завершены. Она расположится под площадью Савеловского Вокзала и Третьим транспортным кольцом. Станция расположится на глубине в 65 метров, что сделает ее одной из самых глубоких в столице.
Станция "Беломорская" расположится между "Речным вокзалом" и "Ховрино", она будет перевозить до 150 тысяч человек в сутки. В интерьер станции включат Соловецкий монастырь, ансамбль Кижи, северные пейзажи и другие достопримечательности Беломорского района.
На время закрытия станций пустят автобусные экспресс-маршруты от "Полежаевской" до "Динамо". Станции возобновят работу в понедельник, 17 декабря, в 05:30.
Станции БКЛ "ЦСКА" и "Петровский парк" закроют в воскресенье
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