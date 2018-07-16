Режим работы станции метро "Ховрино" изменился до октября

16 июля, 23:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 16 июля режим работы станции метро "Ховрино" изменился. До 16 октября она будет закрываться в 23:00, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
До 1:00 конечной станцией северного участка Замоскворецкой линии будет "Речной вокзал". Нововведение связано со строительством станции "Беломорская". Ее планируют открыть в конце 2018 года.
Какой будет станция "Беломорская" Замоскворецкой линии
Пассажиропоток "Беломорской", по предварительным данным, будет достигать 150 тысяч человек в сутки. В архитектурном решении интерьеров станции отразят достопримечательности Беломорского края – Соловецкий монастырь, ансамбль Кижи, а также северные пейзажи.
Для работ выбрали ночные часы, когда станции "Ховрино" и "Речной вокзал" загружены меньше всего. Пассажиры смогут воспользоваться наземным общественным транспортом.
Режим работы станции "Ховрино" изменится с 16 июля
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