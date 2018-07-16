Режим работы станции метро "Ховрино" изменился до октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 16 июля режим работы станции метро "Ховрино" изменился. До 16 октября она будет закрываться в 23:00, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

До 1:00 конечной станцией северного участка Замоскворецкой линии будет "Речной вокзал". Нововведение связано со строительством станции "Беломорская". Ее планируют открыть в конце 2018 года.

Какой будет станция "Беломорская" Замоскворецкой линии



Пассажиропоток "Беломорской", по предварительным данным, будет достигать 150 тысяч человек в сутки. В архитектурном решении интерьеров станции отразят достопримечательности Беломорского края – Соловецкий монастырь, ансамбль Кижи, а также северные пейзажи.

Для работ выбрали ночные часы, когда станции "Ховрино" и "Речной вокзал" загружены меньше всего. Пассажиры смогут воспользоваться наземным общественным транспортом.