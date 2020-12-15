На МЦД-1 и Савеловском направлении изменится график движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

График движения пригородных поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении изменится с 17 по 20 декабря. Это касается электричек, курсирующих поздно ночью и рано утром, сообщили в Telegram-канале Дептранса.

Интервалы будут увеличены после 23:00, часть поездов проследует по укороченным маршрутам. Кроме того, некоторые электрички вовсе выведут из расписания.

Уточняется, что изменения связаны с работами на участке Бескудниково – Савёловская, которые будут проводиться с 23:25 до 05:30.

В Дептрансе призывают пассажиров уточнять расписания перед поездкой. Это можно сделать через мобильное приложение "Расписание и билеты ЦППК", а также на сайте компании.

Ранее электропоезда начали останавливаться у временной платформы остановочного пункта Карманово. Изменения вступили в силу с 13 декабря на Савеловском направлении.