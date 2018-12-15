Динамики для слабовидящих пассажиров появились в автобусах Мосгортранса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Динамики для слабовидящих пассажиров установили на 130 столичных автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
"На 130 автобусах Мосгортранса установили динамики, которые объявляют номер маршрута и направление движения транспорта. Система работает в тестовом режиме", – рассказали на предприятии, передает Агентство "Москва".
Динамик расположен снаружи над передней дверью, чтобы слабовидящие пассажиры, находясь на остановке, могли определить местоположение автобуса по звуку. Автобусы работают на маршрутах, где расположены различные социальные учреждения. В настоящий момент выбрано 20 маршрутов.
Сейчас в столице реализуется программа безбарьерной среды на транспорте. Новые станции метро оборудованы для людей с ограниченными возможностями. Автобусы и троллейбусы приспособлены для передвижения маломобильных пассажиров.
Кроме того, в следующем году в Москве появится услуга по сопровождению инвалидов при поиске и найме на работу. Об этом в рамках IV Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" сказала первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.
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