Движение поездов на зеленой ветке метро восстановлено

портал Москва 24/Евгения Смолянская

Движение поездов на Замоскворецкой линии метро от станции "Новокузнецкая" до "Орехово" восстановлено, сообщили порталу Москва 24 в пресс-службе подземки.

Сотрудники служб метрополитена оперативно устранили техническую неисправность, и теперь поезда ходят в соответствии с графиком.

Ранее движение поездов было временно приостановлено из-за неисправности контактного рельса на станции "Автозаводская".

Очевидцы сообщали, что у входа в подземку стоит множество пожарных машин и карет скорой медицинской помощи. Безопасности пассажиров ничего не угрожало. Приехавшие на место сотрудники МЧС исключили возможность возгорания.