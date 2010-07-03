Москвичам рекомендовали пользоваться северным вестибюлем станции "Университет"

Фото: телеграм-канал "Метро Москвы"

Пассажирам столичного метро рекомендовали пользоваться северным вестибюлем станции "Университет". Об этом сообщается в Twitter "Московское метро".

"По возможности, пожалуйста, пользуйтесь северным вестибюлем станции #мосметро "Университет": он гораздо свободнее южного. Напомним, на время закрытия юго-западного участка Сокольнической линии станция "Университет" стала конечной. Просим вас заранее планировать маршрут", – говорится в сообщении.

Ранее в Центре организации дорожного движения предупредили о затруднениях у закрытых станций красной ветки метро. Специалисты также рекомендовали автомобилистам отказаться от поездок в районы Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселения Московский и Сосенское.

Участок Сокольнической линии между станциями "Университет" и "Коммунарка" закрыт с 13 июля по 20 июля. Пока для пассажиров недоступны "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". "Университет" временно стал конечной станцией. Ограничения действуют до следующего воскресенья. Перекрывать пути потребовалось для строительства участка Большой кольцевой линии, который как раз проходит под красной веткой.

Пассажиров перевозят на компенсационных автобусах. "КМ1" ездит от станции метро "Саларьево" до "Университета", а "КМ2" связывает "Саларьево" с "Коммунаркой". Автобусы курсируют с остановками у всех станций временно закрытого участка. Режим работы маршрутов – с 5:10 до 2:00. Интервалы движения "КМ1" составят менее минуты, автобусы "КМ2" ходят раз в две минуты. Кроме того, дополнительные автобусы вышли на девять регулярных маршрутов.

Также можно воспользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро и наземным городским транспортом.

