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ЦОДД предупредил о затруднениях у закрытых станций красной ветки метро
Движение в семи столичных районах и двух поселениях у закрытых станций красной ветки метро может быть затруднено в течение недели.
"ЦОДД призывает автомобилистов отказаться от поездок в районы Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселения Московский и Сосенское. Рекомендуем, по возможности, пользоваться городским транспортом", – говорится в сообщении ЦОДД в микроблоге Twitter.
Дополнительно закрыты направленные съезды с внутренней и внешней сторон МКАД на Киевское шоссе в область. Перекрыты съезды с трассы Солнцево – Бутово – Видное – Варшавское шоссе на проектируемый проезд №907 и съезды с улицы Адмирала Корнилова на Киевское шоссе в центр и область.
Участок Сокольнической линии между станциями "Университет" и "Коммунарка" закрыт с 13 июля по 20 июля. Пока для пассажиров недоступны "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". "Университет" временно стал конечной станцией. Ограничения действуют до следующего воскресенья. Перекрывать пути потребовалось для строительства участка Большой кольцевой линии, который как раз проходит под красной веткой.
Пассажиров перевозят на компенсационных автобусах. "КМ1" ездит от станции метро "Саларьево" до "Университета", а "КМ2" связывает "Саларьево" с "Коммунаркой". Автобусы курсируют с остановками у всех станций временно закрытого участка. Режим работы маршрутов – с 5:10 до 2:00. Интервалы движения "КМ1" составят менее минуты, автобусы "КМ2" ходят раз в две минуты. Кроме того, дополнительные автобусы вышли на девять регулярных маршрутов.
Также можно воспользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро и наземным городским транспортом.
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