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15 февраля 2018, 09:18

Город

План запуска движения на МЦД разработают в марте

Фото: depositphotos/scaliger

План работ по вводу Московских центральных диаметров (МЦД) будет разработан в марте 2018 года. Департамент транспорта и РЖД уже исследуют техническое состояние путей и платформ, а также возможность организации пересадок на другие виды транспорта.

"Мы определяем объем работ по развитию и модернизации существующей инфраструктуры на ключевых оборотных станциях в Одинцове, Лобне, Нахабине и Подольске, а также на самих диаметрах", – рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По его словам, планируется также утвердить проекты благоустройства прилегающих к МЦД территорий, а также развития перехватывающих парковок и строительства пересадочных узлов. На диаметрах также должны внедрить различные услуги, действующие в метро и на МЦК.

"В первую очередь нам необходимо организовать сокращение интервалов и новый удобный сервис для пассажиров, обеспечить максимальную доступность для пешеходов и комфортные пересадки на другие виды транспорта", – цитирует Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

После реализации проекта нагрузка на дорожную инфраструктуру должна снизиться на три-пять процентов, добавил он.

Кроме того, уже разрабатывается стандарт сервисного обслуживания пассажиров Московских центральных диаметров. В нем пропишут требования к поездам, их содержанию и эксплуатации, укажут правила пользования новым транспортом, разработают билетную систему.

Ранее сообщалось, что на МЦД появятся теплые пересадки на другие виды транспорта. Пассажиры смогут перейти с железной дороги на станции МЦК и метро, не выходя на улицу.

Благодаря строительству диаметров пассажиры получат 17 новых маршрутов. Планируется связать девять пригородных направлений, которые будут проходить через центр Москвы.

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транспорт строительство МЦД
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