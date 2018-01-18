Для МЦД разработают единый стандарт обслуживания пассажиров

Фото: depositphotos/scaliger

Для Московских центральных диаметров разработают единый стандарт обслуживания пассажиров. В документе будут прописаны требования к эксплуатации составов, качеству и контролю перевозок, а также к работе билетной системы и навигации.

"Сейчас для МЦД мы начали разрабатывать стандарт сервисного обслуживания пассажиров, который по своему уровню и качеству не будет уступать стандарту обслуживания на Московском центральном кольце, запущенном в сентябре 2016 года", — рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра также отметил, что стандарт обслуживания пассажиров позволит создать один из самых комфортных и безопасных видов рельсового общественного транспорта в России. В ближайшее время власти планируют обсудить детали документа с транспортными экспертами и пассажирами.

МЦД – проект реконструкции существующих сквозных железнодорожных линий в Москве и области, а также организации диаметральных маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году в МЦД будут входить 17 линий.

К 2019 году предполагаемый пассажиропоток МЦД составит 91,5 миллиона человек в год, а к 2025 году – на 300 миллионов больше. Московские центральные диаметры будут строить в зонах отвода железных дорог, так что работы не помешают горожанам.

В декабре 2017 года министерство транспорта совместно с Москвой и Московской областью утвердили план. Во второй половине 2019 года планируется завершить работы по двум диаметрам – северо-западному и юго-западному.