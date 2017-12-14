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Москва 24

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Город

14 декабря, 16:19

В Москве появится около 50 километров выделенок в ближайшие годы

транспорт город

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Около 50 километров выделенных полос введут в столице в ближайшие годы. Госдума 13 декабря приняла в окончательном чтении закон, который в том числе
наделяет органы исполнительной власти Москвы полномочиями утверждать перечень транспортных средств, которым разрешено передвигаться по выделенной полосе.

Закон касается автомобилей, в которых более восьми мест для сидения, не считая водительского. Технически допустимая максимальная масса автомобиля должна превышать пять тонн, передает РИА Новости.


В настоящее время в Москве есть 43 выделенных полосы протяженностью 284,06 километра. Из них 11,7 километра выделенок ввели по программе "Моя улица". До конца 2017 года планируется ввести еще 2,95 километра.

В дальнейших планах — ввод свыше 45 километров выделенных полос, в том числе в рамках проекта "Магистраль".

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