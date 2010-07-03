Компенсационные автобусы запустили между ж/д станциями Рыбное и Голутвин

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Компенсационные автобусы запустили на участке между железнодорожными станциями Рыбное и Голутвин. Это связано с работами по развитию путевой инфраструктуры, сообщает пресс-служба АО "Центральная ППК".

"14–18 октября корректируется расписание некоторых электропоездов Казанского направления и Рязанского региона в связи с работами по развитию путевой инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Автобусы будут отправляться со станции Рыбное в 13:20, 15:10, 17:05 и 17:10, а со станции Голутвин – в 14:30, 16:20, 18:15 и 18:50.

В ЦППК рекомендовали ознакомиться с актуальным расписанием на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

