Переход между метро "Динамо" и "Петровский парк" могут открыть к 2020 году

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Переход между станциями метро "Динамо" и "Петровский парк" могут открыть в конце 2019 – начале 2020 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В марте стало известно, что переход планируется достроить в следующем году, передает Агентство "Москва". "Петровский парк" – часть первого участка Большой Кольцевой линии, открытая для движения пассажиров в феврале текущего года. Помимо нее в состав участка вошли станции "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская" и "ЦСКА".

В столице планируется создать новый транспортный каркас Москвы, который будет включать свыше тысячи километров наземного и подземного метро и две тысячи километров новых дорог.

По словам Сергея Собянина, по сравнению с 2010 годом, московское метро станет в три раза больше. Также мэр подчеркнул, что правительство Москвы, министерство транспорта России и РЖД продолжают реализацию программы комплексного развития Московского транспортного узла – одного из крупнейших в мире инфраструктурных проектов среди городских агломераций.

Мегапроект МЦД предусматривает соединение разрозненных радиальных направлений МЖД и превращение их в диаметры, по которым можно будет проехать без пересадок через всю Москву и добраться до ближайших городов Подмосковья. На первом этапе планируется создать шесть диаметров общей площадью 430 километров.