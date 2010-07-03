Дополнительные "Ласточки" пустят между Москвой и Петербургом

Дополнительные поезда "Ласточка" будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом 21, 26, 28 и 30 июня. Это связано с повышенным спросом на поездки, сообщает пресс-служба РЖД.
Поезда будут курсировать сдвоенными составами по 10 вагонов. Продажа билетов на них уже открыта. Купить билеты можно во всех кассах дальнего следования, на сайте или в мобильном приложении РЖД.
На поездки установлены фиксированные тарифы – 1 486 рубля – на поезда, прибывающие Московский вокзал, и 1 590 – на Ладожский. Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифные предложения.
К примеру, для пассажиров до 21 года и от 60-и цена билета будет снижена на 30%. При оформлении билетов по тарифу "туда – обратно" стоимость обратного билета снижается на 20%.
Ранее сообщалось, что инфраструктуру МЦК готовят к переходу на четырехминутный интервал движения "Ласточек" в часы пик, в остальное время интервал составит восемь минут.
Также РЖД пополнят парк "Ласточек" кольца девятью новыми электропоездами, увеличив его до 51 состава.
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