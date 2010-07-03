Фото: Агенство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В аэропортах Москвы задержано и отменено 35 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что во Внукове отменен один рейс и четыре задержано, в Домодедове 13 рейсов задержали и четыре отменили.

Ранее стало известно, что после катастрофы лайнера "Саратовских авиалиний" более 60 пилотов лишились лицензий. Всего с 2017 года лицензий лишили более 150 пилотов, а от выполнения полетов отстранили 550 человек.

