Северный вестибюль "Окружной" планируют открыть в 2021 году

Северный вестибюль станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро планируют открыть в III квартале 2021 года, говорится на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, пассажиропоток может составить около 85 тысяч человек в сутки.
"Вестибюль строится на участке вдоль Локомотивного проезда на пересечении с 3-м Нижнелихоборским проездом, рядом с платформами Московского центрального кольца и Савеловского направления железной дороги", – приводятся в сообщении слова Хуснуллина.
Он отметил, что вестибюль будет связан с действующей станцией метрополитена тремя эскалаторами.
В ноябре прошлого года глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что тремя новыми станциями салатовой ветки метро с момента запуска воспользовались более 11 миллионов пассажиров. Пассажиропоток "Селигерской", "Окружной" и "Верхних Лихоборов" в будние дни достигает 68 тысяч человек.
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