"Дальневосточный экспресс" запустили на фиолетовой ветке метро

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" запустили в московском метро на Таганско-Краснопресненской линии 11 декабря. Акцию приурочили к дням Дальнего Востока в Москве, передает ТАСС.

"Я хочу, чтобы больше москвичей знало, что есть Дальний Восток России, что он стремительно развивается. Сегодня 26% иностранных инвестиций, которые приходят в Россию, приходятся на Дальний Восток", – сказал на церемонии запуска поезда зампредседателя правительства РФ, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Дальневосточный экспресс" будет курсировать по фиолетовой ветке в течение двух месяцев. За это время на нем проедут более миллиона человек. Он станет 28-м тематическим поездом московского метро, подчеркнул начальник столичного метрополитена Виктор Козловский.

Дни Дальнего Востока в Москве стартовали 8 декабря. В пятницу открылась Дальневосточная ярмарка на Тверской площади, которая продлится с 8 по 13 декабря.