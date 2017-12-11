"Дальневосточный экспресс" запустили на фиолетовой ветке метро

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" запустили в московском метро на Таганско-Краснопресненской линии 11 декабря. Акцию приурочили к дням Дальнего Востока в Москве, передает ТАСС.
"Я хочу, чтобы больше москвичей знало, что есть Дальний Восток России, что он стремительно развивается. Сегодня 26% иностранных инвестиций, которые приходят в Россию, приходятся на Дальний Восток", – сказал на церемонии запуска поезда зампредседателя правительства РФ, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
"Дальневосточный экспресс" будет курсировать по фиолетовой ветке в течение двух месяцев. За это время на нем проедут более миллиона человек. Он станет 28-м тематическим поездом московского метро, подчеркнул начальник столичного метрополитена Виктор Козловский.
Дни Дальнего Востока в Москве стартовали 8 декабря. В пятницу открылась Дальневосточная ярмарка на Тверской площади, которая продлится с 8 по 13 декабря.
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