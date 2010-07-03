С 14 октября снизятся тарифы на проезд по платным дорогам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Повышенные сезонные тарифы в России перестанут действовать на платных трассах "Автодора" с 14 октября. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании.

"С 14 октября 2019 года на платных участках трасс М11 "Москва – Санкт-Петербург", М4 "Дон", М3 "Украина" перестанут действовать повышенные сезонные тарифы. С этого момента стоимость проезда будет такой, как до 15 апреля текущего года", – сказано в сообщении "Автодора", передает ТАСС.

В компании подчеркнули, что введение сезонных тарифов было связано с повышением интенсивности движения летом.

В этом году повышенные тарифы вводились с 15 апреля по 13 октября. Плата за проезд по участку с 21 по 62 километр на М4 "Дон" для легкового автомобиля днем летом составляла 90 рублей. С 14 октября она составит 70 рублей.

Госкомпания "Автодор" создана в 2009 году. Ее задача – развивать скоростные дороги в России, привлекать внебюджетные инвестиции, развивать объекты дорожного сервиса.

В доверительном управлении компании находятся трассы М1 "Беларусь", М4 "Дон", М3 "Украина", М11 "Москва – Санкт-Петербург". Также "Автодор" является исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Подмосковье.

