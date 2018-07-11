Липецкий путепровод на юге Москвы ожидает капитальный ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Липецкий путепровод в Бирюлеве Восточном на юге столицы ожидает капитальный ремонт, сообщает Стройкомплекс Москвы.
Как рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, планируется очистить поверхности балок и удалить дефектный защитный слой. Для безопасной эксплуатации мостового сооружения установят балки над опорами, а фасадные балки усилят монолитным железобетонным поясом.
Ремонт проведут на лестницах и проезжей части моста. Появятся также новые перила и барьерные ограждения, а тротуары расширят до 2,3 метра.
До конца года завершат реконструкцию участка Калужского шоссе до ЦКАД. Число полос на Калужском шоссе увеличат до четырех–пяти в каждом направлении. Создаются дублеры шоссе длиной 16,96 километра в обход населенных пунктов. За этот период должны построить еще два путепровода, мост через реку Пахра, обустроить пешеходные переходы и отремонтировать инженерные коммуникации.
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