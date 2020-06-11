ЦППК организовала раздачу воды пассажирам из-за жары

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Пассажирам АО "Центральная ППК" начали раздавать питьевую воду из-за жаркой погоды. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

"11 июня в течение дня из-за высокой температуры – 28 градусов тепла – сотрудники компании бесплатно предлагают пассажирам питьевую воду", – говорится в сообщении.

Отмечается, что воду можно взять на головных вокзалах города, на которых курсируют поезда компании, а также на крупных станциях.

Ранее сообщалось, что столичный транспорт готов к работе в жару, которая, по прогнозам, продержится в городе еще несколько дней. В метро контролируют температуру воздуха, а также готовы к раздаче воды пассажирам. Более 52% от общего парка поездов оснащены кондиционерами. В поездах без кондиционеров воздух в салон поступает из тоннеля через специальные воздухозаборные устройства.

Помимо этого, почти весь наземный городской транспорт оснащен кондиционерами или системами климат-контроля салона. Климатическое оборудование проверяют перед выходом транспорта на маршрут.

