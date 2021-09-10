В разных частях Москвы 11 сентября изменится режим работы ряда автобусов и остановок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице 11 сентября внесут изменения в режим работы некоторых автобусов и остановок. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы департамента транспорта Москвы.

Для автобусов № 349 по улице Чичерина при движении из центра, между остановками "Улица Чичерина" и "Чукотский проезд" будет организована новая остановка "Улица Чичерина, 10".

Остановку "Метро "Лесопарковая" для автобусов МЦ1 перенесут на 40 метров назад для посадки пассажиров в заездном кармане.

Автобусы № 17, 31 (Зеленоград), 398, 866, 870, 871, 874, 876, 878, 879, 881, 890, 976 и 1001 могут курсировать с увеличенными интервалами с 20:50 до окончания фейерверков.

Ранее стало известно, что в связи с проведением выставки в ночное время 14–17 и 21–22 сентября 2021 года на Моховой улице ограничат движение транспорта.