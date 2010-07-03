Восемь заправок откроют на трассе М-11 до конца года

На трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург до конца года откроют восемь заправочных станций, говорится на сайте "Автодора".
Уже в мае на 258-м километре с правой и левой стороны от дороги заработают АЗС "Роснефть". В начале августа на 423-м километре появятся две зоны "Лукойл". Заправки "Газпромнефть" организуют на 665-м километре в четвертом квартале текущего года. Кроме того, две МФЗ заработают на 477-м километре.
Ранее сообщалось, что проезд по дороге М-11 от Твери до Великого Новгорода с учетом индексации и сезонного изменения составит 770 рублей для легковых автомобилей и 1030 рублей для грузовых.
После завершения строительства общая длина трассы составит 669 километров. Она в основном проходит параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на 58-м, 49-м, 208-м, 258-м, 334-м, 543-м километрах с устройством транспортных развязок на разных уровнях.
Проектная скорость – 150 километров в час, но на открытых участках максимальный скоростной режим установлен в 110-130 километров в час.
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