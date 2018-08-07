Решение о соединении двух участков желтой ветки метро планируют принять после запуска БКЛ

7 августа, 16:46
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Решение о соединении в центре столицы двух участков Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена планируют принять после запуска Большой кольцевой линии, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, пока эта линия является потенциальной, но есть планы и проектные решения.
"Когда она будет работать и мы поймем, что у нас с загрузкой радиальных направлений, когда Калининско-Солнцевская линия будет работать как отдельная ветка от "Делового центра" до Внукова, будет принято решение о соединении этих двух участков", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".
По его словам, техническая возможность соединения участков есть.
Ранее Хуснуллин сообщал, что платформу железнодорожной станции Ленинградская перенесут к Московскому центральному кольцу до конца 2018 года. Он уточнил, что к настоящему моменту уже выполнен монтаж лифтов и эскалаторов, завершаются работы по фасадам и наладке инженерных систем.
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