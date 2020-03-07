Вокзал в Керчи планируют построить к запуску "летних" поездов по Крымскому мосту

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Специалисты планируют достроить станцию Керчь-Южная, которая является ближайшей к Крымскому мосту со стороны полуострова, планируется завершить ко времени, когда поезда начнут курсировать по летнему графику, сообщил Росжелдор Владимир Чепец.

"Ставим задачу [завершить строительство станции] к летним пассажирским перевозкам. Сейчас двигаются с зимними графиками, задачу ставим к летнему графику", – приводит его слова ТАСС.

Как отмечается, проект подходов к железнодорожной части Крымского моста пришлось корректировать из-за обнаружения в 2018 году на территории, предполагавшейся для строительства инфраструктуры, остатков античной усадьбы.

Чепец пояснил, что оператор пригородных железнодорожных перевозок по Крыму и Краснодарскому краю приобретет в нынешнем году десять составов, двигающихся на дизтопливе и электричестве.

Владимир Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту 23 декабря. Он поехал на поезде из Керчи в Тамань.

Первый пассажирский поезд Москва – Симферополь прибыл в пункт назначения утром 26 декабря. В пути он находился 33 часа.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае 2018 года. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

Пропускная способность моста – 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки. За год по нему будут проезжать 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 километров в час.