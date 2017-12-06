Движение поездов по часовой стрелке восстановлено на МЦК

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Возобновилось движение поездов по часовой стрелке на Московском центральном кольце. Ранее оно было приостановлено по техническим причинам.

"Увеличенный интервал образовался только между одной парой "Ласточек", для его устранения подготовлен резервный состав. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", – сообщается в официальном канале железнодорожной магистрали в Telegram.

Ранее сообщалось, что движение поездов по часовой стрелке было приостановлено. Подробностей о причине инцидента не приводилось. Против часовой стрелки "Ласточки" ходили с необходимым интервалом.