Участок трассы Солнцево – Бутово – Видное могут открыть в сентябре

6 июля, 12:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый участок дороги Солнцево – Бутово – Видное от Калужского до Киевского шоссе могут открыть в конце августа – в начале сентября, заявил первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.
По его словам, работы по участку завершены примерно на 80 процентов. "У нас тут 21,7 километра дорожной сети, четыре полосы основного хода, 14 искусственных сооружений, разворотная эстакада, эстакады прямого хода, один тоннель под Калужским шоссе, в котором расположена трасса и ветки метро, три подземных перехода, шумозащитные экраны длиной 2,58 километра", – цитирует Агентство "Москва" Аксенова. Он рассказал, что до конца года, в декабре, планируется запустить трассу и линию метро до станции "Столбово".
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что на этой трассе также появится путепровод в форме буквы S. Он протянется от Калужского шоссе до ТПУ "Столбово" на улице Поляны. Радиус путепровода составит почти 80 метров, общая протяженность – 464 метра.
Путепровод будет иметь две полосы движения. Эстакаду оборудуют антигололедной системой, которая будет автоматически распределять реагенты по дороге.
Трасса Солнцево – Бутово – Видное пройдет от Боровского шоссе до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутово к Варшавскому шоссе и городу Видное. Она станет дублером юго-западной части МКАД. Водители смогут добираться из двух столичных районов в Видное, не заезжая на кольцевую дорогу.
Путепровод на трассе Солнцево – Бутово – Видное
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