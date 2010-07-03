Строительство тоннеля через Курскую железную дорогу начнется в 2021 году

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Строительство тоннеля через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги (МЖД) на юго-западе столицы начнется в 2021 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.

В пресс-службе уточнили, что к настоящему времени уже определен застройщик данного объекта. По результатам конкурса им стал АО "Капстройсити", он должен выполнить все работы в течение 20 месяцев с момента заключения контракта. "В общей сложности предстоит построить и реконструировать более 4,7 километра дорог", – добавили в пресс-службе.

Проектом предусмотрено строительство автодорожного тоннеля в створе улицы 2-я Мелитопольская с выходом на улицу Веневская на пересечении с путями Курского направления МЖД. Протяженность тоннеля составит 620 метров, он будет иметь четыре полосы для движения.

Также отмечается, что, помимо тоннеля, на этом участке будет построен надземный переход через улицу 2-я Мелитопольская в районе дома № 7 корпуса 1 и подземный переход через улицу Веневская в районе владения 21.

Ранее сообщалось о строительстве развязки на пересечении трассы Солнцево – Бутово – Видное и МКАД – Остафьево. Работы на данном объекте должны начаться уже в апреле нынешнего года.

Застройщику предстоит возвести путепровод длиной 293 метра с тремя полосами для движения в оба направления. Следующим этапом станет возведение подходов к путепроводу МКАД – Коммунарка – Остафьево и съезд на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Всего до конца года в Москве построят 55 километров дорог, 16 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов.