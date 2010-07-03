На сайте РЖД можно найти забытые в поезде вещи

На сайте РЖД появился сервис по поиску забытых вещей, говорится в сообщении компании. Им могут воспользоваться пассажиры поездов дальнего следования.
Для розыска пассажиру нужно заполнить электронную заявку в разделе "Пассажирам". В анкете необходимо указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому оформлялся билет.
Пассажиру также следует описать забытые вещи и указать предполагаемое их место в вагоне. После обработки заявки пассажиру предложат идентифицировать свои вещи по фотографиям. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.
Ранее сообщалось, что РЖД планирует создать единую систему для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы. Вместе с органами исполнительной власти субъектов РФ компания определила список вокзальных комплексов и остановочных пунктов, где ее могут организовать. В конце прошлого года пресс-служба РЖД заявила, что направит на внедрение цифровых сервисов 150 миллиардов рублей до 2025 года.
РЖД также собирается обновить свои поезда. В 2018 году была представлена концепция нового плацкарта. Полки в нем будут длиннее, они выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место можно закрывать шторой. В декабре компания получила первый плацкарт с обновленным интерьером.
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