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14:18

На сайте РЖД можно найти забытые в поезде вещи

транспорт технологии

14:18

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сайте РЖД появился сервис по поиску забытых вещей, говорится в сообщении компании. Им могут воспользоваться пассажиры поездов дальнего следования.

Для розыска пассажиру нужно заполнить электронную заявку в разделе "Пассажирам". В анкете необходимо указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому оформлялся билет.

Пассажиру также следует описать забытые вещи и указать предполагаемое их место в вагоне. После обработки заявки пассажиру предложат идентифицировать свои вещи по фотографиям. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.

Ранее сообщалось, что РЖД планирует создать единую систему для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы. Вместе с органами исполнительной власти субъектов РФ компания определила список вокзальных комплексов и остановочных пунктов, где ее могут организовать. В конце прошлого года пресс-служба РЖД заявила, что направит на внедрение цифровых сервисов 150 миллиардов рублей до 2025 года.

РЖД также собирается обновить свои поезда. В 2018 году была представлена концепция нового плацкарта. Полки в нем будут длиннее, они выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место можно закрывать шторой. В декабре компания получила первый плацкарт с обновленным интерьером.

транспорт технологии

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