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10:19 (обновлено 05.02.2019 10:41)

Движение поездов на Рижском направлении МЖД восстановили после сбоя

транспорт происшествия

10:19

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Движение поездов на Рижском направлении Московской железной дороги восстановили после устранения неполадок, сообщает пресс-служба МЖД.

Железнодорожники восстановили контактный провод в районе станции Павшино, сейчас поезда курсируют по всем путям. Диспетчеры делают все от них зависящее, чтобы максимально сократить опоздание электричек.

Ранее сообщалось, что у станции Павшино был поврежден контактный провод на пути, по которому поезда следуют в сторону Москвы. Уточнялось, что по техническим причинам остановился пригородный поезд № 6406 Дедовск – Люблино. На место прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.

Во время работ движение поездов на участке по направлению из Москвы не приостанавливалось. Движение электричек на участке в сторону Москвы было затруднено, они ехали на перегоне по одному пути.

транспорт происшествия

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