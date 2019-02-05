Остановка поезда привела к задержкам на Рижском направлении МЖД

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Движение поездов задерживается на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за остановки поезда. В настоящий момент на месте работают бригады железнодорожников. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"На период работ затруднено движение поездов на участке в сторону Москвы. В настоящее время поезда следуют на перегоне по одному пути", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Представители столичной магистрали сообщили, что инцидент произошел на станции Павшино. По техническим причинам остановился пригородный поезд №6406 Дедовск–Люблино. По предварительной информации, произошло частичное повреждение контактного провода.

В настоящий момент диспетчеры прорабатывают возможность организации реверсивного движения на участке, однако сейчас по этому направлению следует встречный поток поездов из Москвы.