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04 ноября 2018, 12:37

Город

Авиакомпании возобновили бесплатный провоз горнолыжного багажа

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Авиакомпании возобновили на зимний период бесплатный провоз горнолыжного багажа. сообщает телеканал Москва 24.

Вплоть до апреля россияне смогут провозить лыжи и сноуборды в самолете бесплатно. В дополнение к основному багажу один пассажир может провезти одну пару горных лыж с лыжными палками или сноуборд, а также ботинки, шлем, очки. Допустимый вес оборудования – 23 килограмма.

Однако это сезонное правило не касается лоукостеров. Там за горнолыжный инвентарь продолжат брать дополнительную плату.

Российские авиакомпании будут провозить горнолыжный инвентарь бесплатно

транспорт туризм
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