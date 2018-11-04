04 ноября 2018, 12:37Город
Авиакомпании возобновили бесплатный провоз горнолыжного багажа
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Авиакомпании возобновили на зимний период бесплатный провоз горнолыжного багажа. сообщает телеканал Москва 24.
Вплоть до апреля россияне смогут провозить лыжи и сноуборды в самолете бесплатно. В дополнение к основному багажу один пассажир может провезти одну пару горных лыж с лыжными палками или сноуборд, а также ботинки, шлем, очки. Допустимый вес оборудования – 23 килограмма.
Однако это сезонное правило не касается лоукостеров. Там за горнолыжный инвентарь продолжат брать дополнительную плату.
Российские авиакомпании будут провозить горнолыжный инвентарь бесплатно