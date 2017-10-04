Заторы на дорогах Москвы достигли 9 баллов

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Загруженность дорог в Москве на 19:45 оценивается в 9 баллов, сообщает сервис "Яндекс.Пробки". Причиной заторов стал дождь, ограничивший видимость на дорогах.

Ранее ЦОДД предупредил об ухудшении дорожной обстановки в столице в час пик из-за непогоды. Не исключается увеличение числа ДТП.

Водителей попросили быть внимательнее и аккуратнее на дорогах и рекомендовали по возможности пользоваться общественным городским транспортом. Автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать ПДД, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.

4 октября в столице объявили повышенный уровень погодной опасности. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, ситуация сохранится до 21:00.