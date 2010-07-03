Сотрудник метро помог полиции задержать подозреваемого в насилии над ребенком

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудник службы безопасности метро помог задержать подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки, сообщает Агентство "Москва".

За день до этого в службу безопасности подземки поступила ориентировка на разыскиваемого преступника. Инспектор заметил в вагоне поезда пассажира, похожего на него. Он немедленно отвел подозрительного мужчину в комнату полиции, где его и задержали.

В метрополитене напоминают, что сотрудники их службы безопасности не только исполняют свои обязанности, но и помогают правоохранительным органам. Причем это не первый подобный случай.

Как правило, они оказывают полиции содействие в поимке лиц, совершивших правонарушения на территории метро, но в этот раз сотрудник помог найти подозреваемого в преступлении, совершенном вне подземки.