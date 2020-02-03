Эксперт оценил введение новых комбинаций на автономерах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Автоюрист Сергей Радько прокомментировал Москве 24 предложение о введении автомобильных знаков с новыми трехзначными кодами регионов. Таким образом, эти номера смогут начинаться с цифр от 1 до 9.

По его словам, данные изменения необходимы для регионов, где возможен дефицит номерных знаков.

"Дело в том, что в некоторых регионах заканчиваются допустимые комбинации букв и цифр в автомобильных номерах, потому что в одних регионах машин много, в других, напротив, мало. А где много – цифровой емкости не хватает", – пояснил Радько.





Сергей Радько автоюрист Такая история свойственна для Москвы, например, мы помним, что были серии 77, 99, 177 и так далее, просто банальная нехватка цифровых знаков, поэтому власти вынуждены придумывать какие-то варианты, чтобы сделать в необходимом количестве номерные знаки.

При этом автоюрист считает, что региональная кодификация автомобилям не нужна.

"Раньше код означал регион регистрации собственника, потом разрешили ставить на учет везде, начали выдавать с кодом региона регистрации автомобиля, теперь опять же вернулись к месту регистрации владельца, но опять же информация довольно бесполезная. При наличии нормальной системы проверки номеров можно легко проверить, за кем машина закреплена", – добавил Радько.





Сергей Радько автоюрист Есть такое мнение, что если машина имеет иной номер региона, то сотрудник ГИБДД чаще тормозит такие машины, иногда они чаще становятся жертвой преступников, потому что человек из другого региона может не знать, куда обращаться за помощью.

МВД подготовило проект приказа, в котором подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2–9. До сих пор трехзначный код мог начинаться только с цифры 1 или 7. Это правило изменят, чтобы увеличить число возможных комбинаций государственных регистрационных знаков (ГРЗ). Например, в столице госномера можно будет выдавать с кодом 497, 677 или 999, в Санкт-Петербурге – 278 или 878, в Татарстане – 616, Омской области – 555, в Свердловской области – 666 и так далее.

Впервые с нехваткой госномеров в Москве столкнулись в 1998 году, когда закончилась 77-я серия и ввели 99-ю. В 2002 году появился код 97, а в 2005 году – 177. В 2007 году предлагали также добавить еще один символ, но идею не поддержали в МВД. В 2010–2012 годах в ГИБДД предлагали и вовсе отказаться от номера региона, но инициативу в жизнь так и не воплотили.

Производители ГРЗ считают, что изменения могут привести к повышению себестоимости изготовления знака, так как толщину знаков нужно будет увеличить. Также госзнак может потерять жесткость, что не предусмотрено ГОСТом. Однако высокопоставленный источник, знакомый с разработкой приказа, уверил, что в коде региона помещается даже самый широкий символ – 444.

Ранее для российских автолюбителей согласовали порядок продажи "красивых" номеров. Водители смогут заплатить пошлину и выбрать "красивый" номер для своей машины через портал государственных услуг. Региональным властям позволят использовать повышенный тариф и выставлять номера на аукционы, однако размер пошлин еще не установлен.