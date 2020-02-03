Эксперт оценил введение новых комбинаций на автономерах

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Автоюрист Сергей Радько прокомментировал Москве 24 предложение о введении автомобильных знаков с новыми трехзначными кодами регионов. Таким образом, эти номера смогут начинаться с цифр от 1 до 9.
По его словам, данные изменения необходимы для регионов, где возможен дефицит номерных знаков.
"Дело в том, что в некоторых регионах заканчиваются допустимые комбинации букв и цифр в автомобильных номерах, потому что в одних регионах машин много, в других, напротив, мало. А где много – цифровой емкости не хватает", – пояснил Радько.
При этом автоюрист считает, что региональная кодификация автомобилям не нужна.
"Раньше код означал регион регистрации собственника, потом разрешили ставить на учет везде, начали выдавать с кодом региона регистрации автомобиля, теперь опять же вернулись к месту регистрации владельца, но опять же информация довольно бесполезная. При наличии нормальной системы проверки номеров можно легко проверить, за кем машина закреплена", – добавил Радько.
МВД подготовило проект приказа, в котором подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2–9. До сих пор трехзначный код мог начинаться только с цифры 1 или 7. Это правило изменят, чтобы увеличить число возможных комбинаций государственных регистрационных знаков (ГРЗ). Например, в столице госномера можно будет выдавать с кодом 497, 677 или 999, в Санкт-Петербурге – 278 или 878, в Татарстане – 616, Омской области – 555, в Свердловской области – 666 и так далее.
Впервые с нехваткой госномеров в Москве столкнулись в 1998 году, когда закончилась 77-я серия и ввели 99-ю. В 2002 году появился код 97, а в 2005 году – 177. В 2007 году предлагали также добавить еще один символ, но идею не поддержали в МВД. В 2010–2012 годах в ГИБДД предлагали и вовсе отказаться от номера региона, но инициативу в жизнь так и не воплотили.
Производители ГРЗ считают, что изменения могут привести к повышению себестоимости изготовления знака, так как толщину знаков нужно будет увеличить. Также госзнак может потерять жесткость, что не предусмотрено ГОСТом. Однако высокопоставленный источник, знакомый с разработкой приказа, уверил, что в коде региона помещается даже самый широкий символ – 444.
Ранее для российских автолюбителей согласовали порядок продажи "красивых" номеров. Водители смогут заплатить пошлину и выбрать "красивый" номер для своей машины через портал государственных услуг. Региональным властям позволят использовать повышенный тариф и выставлять номера на аукционы, однако размер пошлин еще не установлен.
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